Curling

Olimpiadi invernali - "È forte, è forte, è forte, e invece..." Punto vincente, Italia da urlo!

L'Italia inizia alla grande la sua avventura nel torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi di Pechino 2022. Dopo aver steso gli Stati Uniti per 8-4, Amos Mosaner e Stefania Constantini battono anche la Svizzera all'extra-end e si portano in testa alla classifica. Questo è il punto decisivo per la vittoria contro gli elvetici, che spettacolo!

00:00:55, un' ora fa