Curling

Olimpiadi invernali - Italia, buona la prima: USA ko nel doppio misto, gli highlights

L'Italia comincia alla grande la sua avventura nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi di Pechino 2022: la coppia formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini batte gli Stati Uniti per 8-4, in un match tirato fino all'ultima stone dopo il grande avvio degli azzurri, che nel secondo end erano stati capaci di ottenere quattro punti in un colpo solo. Ecco i momenti saliente della sfida.

00:02:54, 2 ore fa