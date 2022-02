Curling

Olimpiadi invernali - L'Italia del Curling non va, k.o. anche col ROC (7-10): rivivi la sfida

PECHINO 2022 - 4° k.o. in altrettante sfide per il quartetto azzurro del Curling maschile nel round-robin. Contro il ROC, Joel Retornaz e compagni restano in partita fino a 8° e 9° end, ma qualche errore insolito li condanna alla sconfitta 7-10. Adesso serve un autentico miracolo per tenere vivi il sogno qualificazione, a partire dalla sfida contro la Svizzera delle ore 13:05 italiane.

