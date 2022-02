Una finale contrassegnata dalla solennità tipica di una vera e propria resa dei conti. Svezia-Gran Bretagna, grande classica del curling, non ha deluso le aspettative. Alla fine, gli svedesi di Niklas Edin sono riusciti a strappare il metallo più prezioso dalle mani dei britannici capitanati da Bruce Mouat, col punteggio finale di 5-4 all’extra end.

Una resa dei conti sentitissima, lo abbiamo detto, poiché in palio non c’era solo il titolo olimpico, ma anche la rivincita dopo gli scontri diretti nella finale dei Mondiali e nella finale degli Europei: Svezia e Gran Bretagna (o Scozia) si erano spartite la posta in palio, con gli scandinavi che avevano reclamato lo scettro mondiale, e gli scozzesi lo scettro europeo.

Per la Svezia è il primo oro assoluto nella competizione maschile, nonché portentoso condimento ai tre titoli olimpici del femminile conquistati tra Torino 2006 e PyeongChang 2018. Lo skip Niklas Edin corona così una carriera leggendaria, col titolo più ambito che mancava alla sua illustre bacheca (farcita da cinque titoli mondiali e sette europei oltre alle tre medaglie olimpiche). Lo svedese inoltre, allunga sul 7-4 il conteggio degli scontri diretti col rivale numero uno, Bruce Mouat.

La cronaca della finale

Svezia e Gran Bretagna disegnano meraviglie sul ghiaccio sin dalle battute iniziali: gli svedesi riescono a dettare i colpi della guerra tattica grazie alle stoccate pulite del maestro Edin, accrescendo il livello della propria fiducia anche nei turni in cui perdono punti. Sin dal primo end, si gioca sui dettagli: la Svezia riesce a limitare la prima mano scozzese a un solo punto, ribadendo la propria superiorità tecnica nel secondo atto col martello. Nel secondo end infatti, Edin e compagni piazzano due scomode stone laterali, obbligando i britannici a un gioco impossibile di hit and roll. I campioni del mondo raccolgono bottino pieno e passano sul 2-1.

Il terzo end proietta sul ghiaccio la massima espressione del genio di Mouat ed Edin: il primo piazza una bocciata fantasmagorica col suo penultimo lancio, ma il veterano svedese risponde immediatamente con un’altra bocciata a negare i tre punti potenziali degli avversari. Mouat alla fine, sbaglia col martello: la sua sponda non è abbastanza potente per spostare la stone centrale di Edin. 3-1, mano rubata dalla Svezia.

I britannici, pur sentendosi sotto scacco, riescono a resistere fino all’intervallo; il draw di Mouat, al culmine del quarto game, rischia di non raggiungere il bersaglio: una furente azione di sweeping dei suoi compagni permette di evitare il disastro per pochi millimetri. Dal quinto end sale in cattedra Rasmus Wranaa: con due takeout micidiali, lo svedese sparecchia la casa e detta due mani nulle di fila.

La difesa dei campioni del mondo però non può impedire la penetrazione micidiale di Grant Hardie: al settimo end, un suo tiro chirurgico si conficca tra due stone svedesi per piazzarsi perfettamente nel button. Da lì, un saggio gioco di guardie della Gran Bretagna impedisce alla Svezia di scombinare la casa. Mano rubata dagli scozzesi e inerzia del match invertita.

Dopo aver costretto gli avversari a marcare un solo punto nella propria mano, super-Hardie e soci bruciano volutamente l’ultima stone del nono end per mantenere il martello al passaggio decisivo, sul 4-3 in favore degli svedesi. Le bocciate eroiche di Wranaa e Edin però non concedono margine di vittoria ai britannici: la Svezia invade massicciamente la casa e toglie sistematicamente la debole stone britannica dal bersaglio. Edin e compagni si guadagnano il martello nell’extra-end, dopo un 4-4 ad alta tensione.

Con la propria truppa alle corde, Bruce Mouat decide di rischiare il tutto per tutto col suo ultimo tiro: un hit and roll a coefficiente di difficoltà estremo, che però sfiora soltanto la stone svedese a punto. Per i britannici è la resa, la Svezia può festeggiare il suo primo oro olimpico nel maschile.

