L’Italia non riesce a guadagnarsi il diritto di battagliare per la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La Nazionale di curling femminile doveva battere la Scozia per accedere ai playoff del preolimpico in corso di svolgimento sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi), ma purtroppo le azzurre si sono dovute arrendere per 8-1 dopo sei end contro le fresche Campionesse d’Europa.

Stefania Constantini e compagne, che tre settimane fa avevano battuto le anglosassoni nel round robin della rassegna continentale (loro unico ko nel torneo), escono a testa alta da questa competizione, chiudendo al quinto posto in classifica generale (4 vittorie e 4 sconfitte). Alla fine dei conti pesa la battuta d’arresto contro la Lettonia (che vola agli spareggi da quarta in graduatoria), ma alle nostre portacolori va un plauso per essere cresciute rispetto al penultimo posto dei Mondiali primaverili e per aver sfoggiato un buon livello tecnico.

L’Italia femminile guarderà i Giochi da casa, si tornerà a disputare la rassegna a cinque cerchi in occasione di Milano-Cortina 2026, a cui si è ammessi di diritto in qualità di Paese organizzatore. La partita odierna contro Eve Muirhead e compagne non ha avuto storia. La Scozia ha strappato subito la mano in apertura e ha marcato due punti, poi il quartetto tricolore ha optato per una mano nulla e ha accorciato le distanze nella terza frazione siglando un punto (1-2).

Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli non sono poi più riuscite a contenere le avversarie, che da quel momento hanno dominato in lungo e in largo: un punto nella quarta frazione per allungare sul 3-1, poi hanno strappato la mano con fare perentorio portando a casa ben tre punti prima dell’intervallo (6-1) e hanno chiuso definitivamente i conti scippando nuovamente il martello nel sesto end con altri due punti per l’8-1 conclusivo.

La Scozia ha approfittato dell’inattesa sconfitta del Giappone contro la Turchia e ha vinto il round robin in virtù di un DSC migliore, qualificandosi così automaticamente per le Olimpiadi. Corea del Sud e Giappone si affronteranno domani nel playoff 1: la vincente volerà ai Giochi, la perdente si giocherà un’ultima possibilità contro la Lettonia.

I RISULTATI DELLA NONA GIORNATA

Scozia-Italia 8-1

Germania-Estonia 7-1

Turchia-Giappone 8-5

Corea del Sud-Repubblica Ceca 12-6

LA CLASSIFICA DEL PREOLIMPICO DI CURLING FEMMINILE

1. Scozia 6 vittorie

2. Corea del Sud 6 vittorie

3. Giappone 6 vittorie

4. Lettonia 4 vittorie

5. Italia 4 vittorie

6. Germania 3 vittorie

7. Turchia 3 vittorie

8. Estonia 2 vittorie

9. Repubblica Ceca 2 vittorie

GLI ESITI DEL PREOLIMPICO DI CURLING FEMMINILE

Qualificata alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: Gran Bretagna (grazie alla vittoria della Scozia nel Preolimpico)

Al playoff 1 (la vincente si qualifica alle Olimpiadi 2022): Corea del Sud vs Giappone

Al playoff 2 (la vincente si qualifica alle Olimpiadi 2022): Perdente di Corea del Sud-Giappone vs Lettonia

