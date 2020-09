Oltre 800 binomi si sono dati battaglia in quattro giornate di sport, dando dimostrazione che è possibile ripartire con lo sport ai massimi livelli anche dopo lo stop delle attività causato dalla emergenza sanitaria. Sacrifici e lavoro quotidiani sono stati ripagati con un posto sul podio o con le soddisfazioni che ragazzi e istruttori hanno ottenuto ad Arezzo.

CAMPIONATO ASSOLUTO YOUNG RIDER – È stato l’emiliano Gabriele Gaparetto ad aggiudicarsi il Campionato Italiano maggiore, quello riservato agli Young Rider. Il cavaliere del C.I. La Maremma (istr. Stefano Bagnacani), al suo esordio nella categoria degli Under 21 proprio quest’anno e in sella a Kazan van het Nijskenshof è stato il migliore con le 18,5 penalità accumulate nelle prove previste dal regolamento di gara. Molto combattuta la lotta per le altre due posizioni del podio che hanno visto un piccolissimo divario tra l’argento e il bronzo. Con 22.04 l’argento è andato alla toscana Alessandra Bonifazi (istr. Katia Baroni) in sella a Intrigo RS, mentre il bronzo è del Carabiniere Francesco Correddu (C.S. Carabinieri; istr. Stefano Brecciaroli) su Necofix (23.33).

CAMPIONATO ASSOLUTO JUNIOR – Podio tutto in rosa quello dei Campionati Assoluti Junior. È una giovane figlia d’arte, la campionessa italiana Junior 2020. Si tratta di Elisa Chimirri, figlia e naturalmente allieva di Bruno, capitano della nazionale maggiore di salto ostacoli. Con un totale di 5.53 punti di penalità la giovane amazzone in sella a Calandro Z e tesserata in Lombardia per il C.I. Capannelle, ha preceduto sul podio la toscana Martina Simoni (C.I. Casa Bassa; istr. Andrea Franchi) in sella a Stakkato’s Star che ha chiuso con 6.61 penalità. Bronzo per l’emiliana Maria Vittoria Martari (C.I. La Secchia; istr. Gianni Govoni) in sella a Contento con 6.72.

CAMPIONATO ASSOLUTO CHILDREN – Va in Sicilia quest’anno la medaglia d’oro del Campionato Italiano assoluto Children e a conquistarla è la giovane Sveva Smiroldo (C.I. Valverde; Istr. Salvatore Vacirca). Praticamente impeccabile il suo Campionato chiuso con una sola penalità in sella a Cassus Blu. Con un totale di 6 penalità la medaglia d’argento va al collo del laziale Gualtiero Nepi (C.I. della Leila; istr. Maria Gabriella Assenzi) in sella a Con Top. Si torna in Sicilia per la medaglia di bronzo conquistata con 6 penalità da Franco Marco Salvatore (C.I. Valverde; istr. Salvatore Vacirca) in sella a Balcarek.

CAMPIONATO ASSOLUTO PONY – Podio tutto composto da amazzoni anche nell’edizione del Campionato Italiano Assoluto riservato ai Pony. A conquistare la medaglia più preziosa, quella d’oro è stata Mathilda Mercuri in sella a Marcello. L’amazzone laziale del C.I. Excalibur (istr. Luna Di Federico) ha chiuso il suo Campionato con 22 penalità, precedendo Elisabetta Giussani su Killmullen Olympic Cruise del Roma Pony Club (istr. Marco Ciucci) con 28 penalità. Bronzo per un’altra amazzone del Lazio: Cassandra Belli (C&G; Istr. Vincenzo Cinelli) in sella a REd Star Optimus (29).

