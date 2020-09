Azzurrini pronti per la FEI Jumping Nations Cup™ Youth Final, che si svolgerà a Opglabbeek in Belgio proprio durante questo fine settimana. L’Italia si presenta in campo con ben 4 team, uno in ogni categoria.

La squadra Junior sarà composta da Domenico Carlino (Devlin), Giacomo Casadei (Chagracon Ps), Elisa Chimiri (Calandro Z) e Maria Vittoria Martari (Contento), Martina Simoni (Stakkato’s Star, Evenzo). A titolo individuale in campo anche Giorgio Bilotta (Gavita V) e Pietro Meucci (No Limit Paddocks Z).

Infine l’agguerritissimo team dei Pony composto da Camilla Bassan (Miskaun Harvey), Cassandra Belli (Red Star Optimus), Elisabetta Giussani (Kilmullen Olympic Cruise), Greta Marchesotti (Ah De Prere) e Mathilda Mercuri (Marcello). In campo a titolo individuale anche Ludovica Bosio (Saphir de Cormeilles). Capo Equipe per i binomi Young Rider, Junior e Children sarà Stefano Scaccabarozzi, mentre Giuseppe Forte guiderà il team Pony.

Mentre i più giovani saranno impegnati nella finale di Coppa delle Nazioni in Belgio, i più grandi prenderanno parte ad alcuni appuntamenti internazionali in l’Europa. L’appuntato Emanuele Gaudiano (Kingston vh Eikenhof, Chalou, Carlotta 232) il 1° aviere Lorenzo De Luca (Catwalk Harry, Nuance Bleue Vdm Z) e il Caporal maggiore Alberto Zorzi (Ulande de Coquerie, Cinsey, Vauban du Trio), torneranno in campo nel CSI5* di Grimaud- St. Tropez in Francia. Nel concomitante CSI3* francese in campo oltre a De Luca (Ensor de Litrange, Malissa de Muze, Dinky Toy vd Kranenburg) e Zorzi (Clarina) anche il Carabiniere scelto Filippo Bologni (Zandro Z, Diplomat). Nel frattempo altri azzurri saranno al via negli appuntamenti internazionali di Bonheiden e Lier (Belgio).