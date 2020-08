Campionati Europei Junior: assegnate le medaglie a squadre

Vince la Germania, seguita da Danimarca e Olanda. Caterina Sangiorgi la migliore degli azzurri in sella a Totally More Rh chiudendo con una percentuale di 67,667.

La prova a squadre del Campionato Europeo Junior di dressage in corso di svolgimento a Budapest in Ungheria si è conclusa martedì 11 agosto. La medaglia d’oro è andata a una irraggiungibile Germania che ha chiuso con 222,212, seguita a ruota da Danimarca argento con 214,818 e Olanda, terza con 213,515.

Dopo l’ingresso in campo dei primi due binomi azzurri avvenuto il 10 agosto, martedì è stata la volta degli altri due rappresentanti azzurri. Quello di Caterina Sangiorgi in sella a Totally More Rh è stato il migliore risultato azzurro. La giovane amazzone italiana, la più forte in campo del Team Italia Junior, ha concluso la sua gara con una percentuale del 67,667.

In rettangolo con lei anche Alessia Volpini: in sella a Easy Deasy la Junior azzurra è uscita dal rettangolo con il punteggio percentuale del 66,303. La somma dei risultati (200,092) ha consegnato all’Italia l’undicesima posizione a squadre di questo Campionato.

Sempre nella giornata di martedì via alla prova a squadre anche per i Children. Nel pomeriggio scesi in campo i primi due dei quattro azzurri in gara: Maria Beatrice Nucci che in sella Fg Alterego ha ottenuto il 64,616% e Mina Felicitas Simeone in sella a Rantauplan che ha chiuso la sua gara con il 66,359%. La gara a squadre si concluderà oggi, mentre gli Junior domani parteciperanno alla prima parte della prova tecnica individuale.

Nella seconda giornata di Campionati Europei giovanili di Dressage a Budapest gli azzurrini avevano effettuato tutti le loro prove e con la rimanente parte di binomi si è definita la classifica della prima prova che vede come miglior azzurro Riccardo Spagni su Cesan (72,435%; 13°); seguono Anna Tarabella su May (68,310%; 24^); Maria Beatrice Nucci su FG Alterego (67,923%; 26^) e Mina Felicitas Simeone su Rantauplan (66,405%; 31^). Children impegnati già domani nella gara a squadre.

Nella giornata di lunedì, invece, protagonisti i ragazzi del Campionato d’Europa per gli Junior. In rettangolo nel Team Test solo due dei quattro azzurri presenti a Budapest: Valentina Merli in sella a Le Bom, che ha chiuso con la percentuale del 66,122 e Bernardette Rizzuto su Cover Girl 29, che è uscita dal rettangolo con la percentuale del 65,364.

La gara, interrotta per il maltempo, è poi ripartita con i restanti binomi. Solo domani in campo anche gli altri due azzurri (Alessia Volpini su Easy Deasy alle ore 9.03 e Caterina Sangiorgi su Totally More Rh alle ore 11.57) per la seconda parte della competizione che, con l’ingresso in campo di tutti gli altri binomi iscritti alla gara, decreterà la classifica finale del Team Test.

