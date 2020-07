Competizioni internazionali, ecco gli azzurri in gara

Sono quattro gli appuntamenti internazionali che questa settimana vedranno protagonisti i cavalieri italiani del salto ostacoli. Tre di questi sono all'estero ed uno in Italia.

In Francia, nel CSI4*/2*/1* di St. Tropez-Grimaud, ultimo dei quattro concorsi programmati oltralpe per la ripresa dell’attività, al via sono ancora attesi il carabiniere scelto Filippo Marco Bologni – che torna a St Tropez dopo le due vittorie del concorso di apertura del 18/21 giugno, l’appuntato Emanuele Gaudiano – già terzo nel Gran Premio del concorso francese del 28 giugno, il carabiniere Roberto Previtali e il caporal maggiore Alberto Zorzi – domenica scorsa migliore degli azzurri nel Gran Premio del CSI5*. A loro si aggiungono Vanessa Barea nel CSI2* e Tiziano Barea nel CSI1*.

Doppio impegno in Belgio, invece, con Antonio Alfonso e Lucia Le Jeune Vizzini pronti a rappresentare i colori italiani nel CSI2* di Bonheiden mentre più nutrita sarà la rappresentativa azzurra nel CSI2* di Opglabbeek con Piergiorgio Bucci, Andrea Calabro, Luca Calabro e l’aviere Giampiero Garofalo – domenica scorsa quinto nel Gran Premio del CSI2* di Lier.

In gara ad Opglabbeek, ma nel CSI1*, ci sarà anche Giada Bussu.

Sarà l’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano, infine, a salutare la ripresa dell’attività internazionale nel nostro paese con il primo dei due CSI2*/CSI1* del Summer Tour.

Per quanto riguarda i Gran Premi di domenica scorsa, bella prova dell’aviere Giampiero Garofalo in gara nel CSI2* di Lier. In sella a Ezra Van W l’azzurro ha infatti ottenuto il quinto posto nel Gran Premio del concorso belga grazie ad un doppio percorso netto e il tempo, in barrage, di 42.60 secondi.

In Francia, invece, nel Gran Premio del CSI5* di St. Tropez-Grimaud, migliore tra gli italiani è stato il caporal maggiore Alberto Zorzi in sella a Cinsey che, ha chiuso in nona posizione (0/4; 41.54). Zorzi è stato il primo dei nove concorrenti ad affrontare il percorso decisivo ed ha commesso un errore nel secondo ostacolo del barrage; l’ultimo, lo svizzero Steve Guerdat con Victorio des Frotards è stato il più veloce di tutti e si è aggiudicato la gara (0/0; 37.73).

Sempre a St. Tropez, ieri, sabato, il 1° aviere Lorenzo De Luca, ha firmato il Piccolo Gran Premio (categoria da 145 valevole per il Longines Ranking) in sella ad Amarit d’Amour, mentre ancora Alberto Zorzi ha attenuto il quarto posto con Vauban du Trio in una categoria a tempo da 150.

Da segnalare, inoltre, il secondo posto in una 140 a tempo del CSI2* di venerdì ottenuto dall’appuntato Emanuele Gaudiano con Nikolaj de Music.

