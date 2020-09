“Non potevamo aspettarci di meglio – ha aggiunto Di Paola – in considerazione del percorso comune che la nota maison svizzera, ha deciso di condividere con FISE, CONI, Sport e Salute e Roma Capitale, nel lavoro di valorizzazione e rilancio di uno degli eventi più affascinanti al mondo. La partnership con Rolex ha trasmesso fin dal 2018 nuova energia, grande dinamismo ed entusiasmo che, tra l’altro, hanno anche consentito alle Istituzioni sportive e locali di restituire come un gioiello Piazza di Siena e Villa Borghese alla collettività per 365 giorni l’anno. Un obiettivo raggiunto per il quale un ringraziamento voglio rivolgere a nome di tutti gli sport equestri italiani certamente a Rolex per la rinnovata fiducia, ma anche a tutte le Istituzioni locali, al CONI, a Sport e Salute e in particolare a Diego Nepi Molineris, Event Director dello CSIO di Piazza di Siena, che forse prima di tutti ha creduto in quel sogno che oggi è diventato realtà”.