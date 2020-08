Coppa delle Nazioni, sesto posto per l’Italia a Praga

Giulia Martinengo Marquet, Filippo Bologni su Quilazio, Emanuele Camilli su Jakko e Paolo Paini su Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio firmano il primo risultato di squadra post Covid. Nello CSIO brillano Bologni e Bicocchi che fanno risuonare l’inno di Mameli con Diplomat e Flinton.

Il team guidato dal capo equipe Marco Porro e composto dal 1° aviere scelto Giulia Martinengo Marquet su Elzas (16/8), dal Carabiniere scelto Filippo Bologni su Quilazio (0/4), Emanuele Camilli su Jakko (0/8) e Paolo Paini su Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio (0/8) ha concluso la gara con un totale di 20 penalità. Gli azzurri avevano chiuso la prima manche con tre percorsi netti a pari merito con Irlanda, Austria e Olanda.

Tredici le nazioni in campo, delle quali 8 hanno preso parte alla seconda e decisiva manche, in una gara appassionante i cui tracciati sono stati disegnati dallo chef de piste italiano Uliano Vezzani. La vittoria è andata all’Olanda (4), seguita dall’Irlanda al secondo posto con 8 e dal Giappone (12) al terzo. Al quarto posto si è piazzata la squadra di casa, la Repubblica Ceca (18), dunque Austria e Italia, mentre all’ottavo il Belgio con 24. Seguono senza accesso alla seconda manche: Slovacchia, Egitto, Argentina, Nuova Zelanda e Polonia.

Equitazione Gli azzurri in campo nello CSIO3* di Praga 20/08/2020 A 06:33

Lo CSIO di Praga si è aperto con una vittoria italiana giovedì 20 agosto a firma di Filippo Bologni e Diplomat, con il Carabiniere che ha concluso il suo percorso senza penalità e con il più veloce tempo di 59”27. Prestazione irraggiungibile anche per il giovane campione irlandese Bertam Allen che su a Pacino Amiro ha ottenuto il secondo posto (0; 60”48) alle spalle de nostro azzurro.

Nella mattinata di venerdì ancora azzurri in evidenza, grazie al primo posto ottenuto dal 1° aviere scelto Emilio Bicocchi in sella a Flinton nella prova a fasi consecutive (h. 140). Il cavaliere azzurro ha chiuso senza penalità e con il tempo di 29”27, precedendo l’irlandese Bertam Allen, che in sella a Gk Casper si è dovuto accontentare come avvenuto ieri della piazza d’onore (0/0; 29”73).

Equitazione Aperte le iscrizioni online per l’Internazionale di Gorla Minore 17/08/2020 A 07:16