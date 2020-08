Gli azzurri in campo nello CSIO3* di Praga

Nel fine settimana Filippo Bologni su Quilazio, Emanuele Camilli su Jakko, Giulia Martinengo Marquet su Elzas, Paolo Paini su Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio, Ludovica Minoli su Jus de Krack ed Emilio Bicocchi saranno di scena in Repubblica Ceca. Ai Campionati Europei YR di Dressage buona prova di Filippo Di Marco.

Azzurri in campo a Praga in occasione dello CSIO3* della Repubblica Ceca durante questo fine settimana. Piccole modifiche al team azzurro che parteciperà alla Coppa delle Nazioni.

La squadra, infatti, sarà composta dal Carabiniere scelto Filippo Bologni su Quilazio, da Emanuele Camilli su Jakko, dal 1° aviere scelto Giulia Martinengo Marquet su Elzas, da Paolo Paini su Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio e da Ludovica Minoli suJus de Krack, mentre il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi sarà in campo a titolo individuale.

Modifica anche per quanto riguarda il capo equipe. Sarà Marco Porro, infatti, ad accompagnare la squadra in qualità di capo equipe a Praga.

Porro, dunque, in occasione dello CSIO di Praga potrà contare su una squadra di primissimo piano che risulterà certamente molto competitiva al cospetto delle altre compagini in gara.

Per quanto riguarda il dressage è di Filippo Di Marco e Fidergald il miglior risultato degli azzurri ai Campionati Europei Young Rider di dressage, che si sono svolti a Budapest in Ungheria.

Il cavaliere azzurro ha messo a segno martedì 18 agosto la migliore prestazione di squadra nella gara per Team con la percentuale del 68,765.

Dopo l’ingresso in rettangolo di ieri di Alice Campanella su Gracile D.E.S. (66,647%) e di Beatrice Arturi su Grandeur (65,00%) oggi in campo anche il quarto componente del Team Italia: Melanie Bartz che in sella a Diary Dream Old ha chiuso con il 62,059%.

L’Italia guidata da Laura Berruto ha, quindi concluso la prova a squadre con un totale di 200.412 al nono posto della classifica finale.

La medaglia d’oro a squadre è andata all’Olanda (222,940), seguita da Germania, argento con 222,030 e da Danimarca, bronzo con 215,794.

Azzurri in campo nuovamente già domani per gli Individual Test.

