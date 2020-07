Montelibretti sede di FEI Nations Cup a ottobre 2020

Dal 22 al 25 ottobre l’Italia tornerà ad ospitare una tappa di Coppa delle Nazioni di completo nel Centro Militare di Equitazione. Ricollocate anche le gare internazionali Giovanili: le squadre azzurre Junior e Children pronte per Zduchovice.

Montelibretti sarà sede dell’ultima tappa di FEI Nations Cup di Concorso completo per il 2020 dal 22 al 25 ottobre prossimo. A comunicarlo alla Federazione Italiana Sport Equestri è stata la Federazione Equestre Internazionale nella data di giovedì 23 luglio,

Dopo l’annullamento di diverse tappe, a causa dell’emergenza sanitaria, dunque, l’Italia torna ad avere una sua tappa anche in questo 2020 nel calendario internazionale di Coppa delle nazioni. A pagare le spese degli illustri annullamenti per le note vicende relative al Coronavirus era stato anche l’evento italiano programmato ai Pratoni del Vivaro nel mese di giugno scorso.

Il Centro Militare di Equitazione non è certo nuovo a questo tipo di kermesse, per aver ospitato nei propri funzionali impianti diversi internazionali di prestigio, tra cui tappe di FEI Nations Cup.

La tappa italiana, peraltro, avrà una valenza ulteriore in questa stagione pre-olimpica anche in considerazione del fatto che sarà l’ultima del circuito. La FEI Nations Cup di quest’anno prenderà il via da Le Pin au Haras in Francia (12/16 agosto), seguiranno Strzegom in Polonia (27/30 agosto), Bromont in Canada (sarà riprogrammata nel mese di settembre), Ballidenisk in Irlanda (24/27 settembre) e infine Montelibretti in Italia (22/25 ottobre).

Per quanto riguarda le gare internazionali giovanili, sono stati ricollocati alcuni CSIO dai rispettivi comitati organizzatori, fermo restando il rinvio al 2021 da parte della FEI del Circuito di Coppe delle Nazioni Giovanili e la conferma della sola Finale di Opglabbeek (23-27 settembre 2020) alla quale avranno accesso tutte le nazioni senza qualifica alcuna.

Al fine di allenare i binomi nelle competizioni a squadre, in una stagione fino a questo momento priva di Coppe delle Nazioni, la Federazione – si legge nella nota FISE – intende inviare una squadra Junior e una squadra Children allo CSIO di Zduchovice che si svolgerà il 12-16 agosto in Repubblica Ceca, i cui componenti verranno convocati su scelta del Selezionatore Junior e Children.

Inoltre, con l’obiettivo di accrescere l’esperienza per ulteriori binomi Junior e Children che potranno essere di interesse per la prossima stagione, la Federazione sta prendendo in considerazione la possibilità di partecipare allo CSIO di Lamprechtshausen del 10-13 settembre in Austria.

A tal proposito si invitano gli istruttori interessati a proporre la partecipazione dei propri allievi, a inviare una mail al Dipartimento Salto Ostacoli (all’indirizzo r.vari@fise.it) all’attenzione del Selezionatore Junior e Children che valuterà l’attuale interesse del binomio proposto ed eventualmente individuerà i binomi da convocare, con l’avvertenza che la partecipazione potrà essere per la squadra o individuale qualora il selezionatore non valutasse almeno quattro binomi pronti per la partecipazione di una squadra. La scelta sarà a discrezione del selezionatore.

Resta confermato il programma di visione da parte dei due Selezionatori Federali Scaccabarozzi e Coata nei due Talent Show di Busto Arsizio (23-26 luglio) e di Cervia (6-9 agosto).

