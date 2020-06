Salto ostacoli, anche gli azzurri tornano in gara

I cavalieri italiani saranno impegnati in Francia, a Saint Tropez-Grimaud, Vejer de la Frontera e Arezzo. Tra i grandi protagonisti il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi, Filippo Marco Bologni, il 1° aviere Lorenzo De Luca, l’appuntato Emanuele Gaudiano, il 1° aviere capo Giulia Martinengo Marquet, Paolo Paini, il carabiniere Roberto Previtali e il caporal maggiore Alberto Zorzi.

Questa in corso sarà una settimana da ricordare per l’equitazione. Una settimana attesa da tutti, atleti ed appassionati, che segna il ritorno dei primi concorsi internazionali di salto ostacoli dopo lo stop di tre mesi determinato dalla pandemia da Coronavirus.

Tra i vari CSI in programma, che si svolgeranno tuttavia a ‘porte chiuse’, due sono gli appuntamenti che vedranno tra i protagonisti anche gli azzurri: St Tropez-Grimaud e Vejer de la Frontera.

Nei CSI4* e 2* francesi di St Tropez-Grimaud sono attesi al via il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi, il carabiniere scelto Filippo Marco Bologni, il 1° aviere Lorenzo De Luca, l’appuntato Emanuele Gaudiano, il 1° aviere capo Giulia Martinengo Marquet, Paolo Paini, il carabiniere Roberto Previtali e il caporal maggiore Alberto Zorzi.

Nel CSI2* di Vejer de la Frontera, invece, tra gli iscritti figurano Olimpia Bargagni e Gianluca Gennusa.

Grande attesa per il week-end di gare dal 20 al 21 Giugno all’Arezzo Equestrian Centre, dove le competizioni vedono oltre 500 cavalli iscritti, una grande opportunità aspetta i binomi in concorso: a sorpresa verranno assegnati 6 pass di qualifica – 3 nelle gare di sabato e 3 nelle gare di domenica – per il Gran Premio Fieracavalli 122×122.

Formula vincente non si cambia. Giunge infatti alla sua terza edizione il circuito di salto ostacoli, diventato ormai appuntamento fisso del palinsesto sportivo scaligero.

Alla 122esima edizione di Fieracavalli, a Verona dal 5 all’8 e dal 13 al 15 novembre 2020, i protagonisti saranno 122 binomi che si confronteranno nelle categorie Bronze, Silver e Gold, sul prestigioso campo di gara calcato anche dai grandi campioni della Coppa del Mondo.

