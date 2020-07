Salto ostacoli, completo e Summer camp: ecco gli appuntamenti degli azzurri

Bucci, Cristofoletti, Larkin, Macchiarella e Zorzi saranno fuori dai confini nazionali. In Polonia al via i campionati di completo, a Roma c’è attesa per il camp estivo nella cornice unica dei Pratoni del Vivaro.

Per il salto ostacoli azzurro il prossimo fine settimana sarà incentrato su un’intensa attività programmata in Italia. Oltre a due CSI2/CSI1 previsti all’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano e all’Equieffe Equestrian Centre di Gorla Minore, al Centro Ippico Il Torrione di Tortona si svolgeranno infatti i Campionati Italiani Tecnici oltre ai Trofei Emergenti- Esordienti-Esperti Under 18 e Over 18.

Una rappresentanza azzurra sarà comunque impegnata all’estero, nel CSI2*/CSI1* di Opglabbeek. Al via nel concorso belga sono infatti attesi Piergiorgio Bucci, l’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Michael Cristofoletti, Alexa Larkin, Manfredi Macchiarella e il caporal maggiore Alberto Zorzi.

Nella disciplina del completo, Dopo l’impegno in casa nei CCI3*-S e CCI2*-S di Taipana dello scorso week-end che ha visto la vittoria di Mattia Gatti con Grandessa 405 nel due stelle, una nutrita rappresentativa italiana è pronta per affrontare l’internazionale di Strzegom.

Al via in Polonia nelle varie categorie in programma (CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro e CCIP2-L) sono infatti attesi Rebecca Chiappero, Nicola Datti, Pietro Grandis, il carabiniere scelto Mattia Luciani, l’agente delle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria Ludovica Manzoli, il sergente dell’Aeronautica Luisa Palli, Lino Paparella, Asia Beatrice Porrini ed l’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Pietro Roman. Insieme a loro, ma in gara nell’internazionale riservato ai pony, ci sarà invece il giovane Filippo Cinelli.

Altro appuntamento in programma è l’edizione 2020 della Summer Camp che si terrà al Centro Equestre Ranieri di Campello ai Pratoni del Vivaro, Rocca di Papa, Dopo il lungo periodo di stasi dovuto alla pandemia che ha bloccato le attività sportive, l’occasione di ripartire con i camp destinati all’attività giovanile del concorso completo è stata accolta con grandissimo entusiasmo, visto anche il successo riscosso nella edizione 2019 di questa attività, ed ha registrato il massimo numero degli iscritti consentiti.

Sarà il Tecnico Roberto Rotatori a condurre i giovani Next Generation, suddivisi in 4 differenti gruppi, durante le giornate articolate tra lavoro montato e teoria in aula. Quest’ultima prevede Regolamenti e tecnica equestre trattati da Roberto Smith; Etologia da Edoardo Partini; Mental coaching a cura di Ludovica Bedeschi ; Grooming da Giulia Argenziano e Visual training con Alessandra Zizzi. Il tema sulla Sicurezza sarà gestito da Kep Italia e Safe Riding.

