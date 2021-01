Il nuovo circuito di salto ostacoli chiamata Major League taglierà il nastro nel mese di maggio ed è pronto a offrire ai top riders internazionali un ricco montepremi. Mentre la famosa serie a squadre della Champions League fa viaggiare i cavalieri in tutto il mondo, la nuova League offrirà eventi solo in Nord America, Messico e Canada, a partire da Vancouver (Canada).

Le forze principali dietro questa nuova serie di salto ostacoli sono il cavaliere canadese Keean White e il promotore di spettacoli equestri americano Matt Morrissey. Keean White ha iniziato a cavalcare da bambino e si è allenato intensamente per anni con l'olimpionico Eric Lamaze. Il 38enne Keean White ora gestisce la Angelstone Farm a Toronto, in Canada, una delle sedi in cui prenderà parte la Major League. Matt Morrissey ha una grande esperienza nell'organizzazione di eventi di salto ad ostacoli di alto livello. La Morrissey Management Group, la società di cui è vicepresidente, è una delle più antiche società di gestione di spettacoli di cavalli, che organizza gare equestri come l'American Gold Cup, Lake Placid Horse Show e il Palm Beach Masters.

Matt Morrissey e Keean White hanno grandi aspettative per la nuova serie. "Un campionato di eventi a 5 stelle che apre nuove opportunità per cavalieri e proprietari di cavalli di tutto il mondo", è quello che vogliono che sia. I cavalieri coinvolti nella prima stagione promettono un ottimo livello di partenza: McLain Ward, Jennifer Gates, Bliss Heers, Margie Engle, la stella cadente Sam Walker, Ashley Bond, Brianne Goutal, Karen Polle dal Giappone, Rodrigo Pessoa dal Brasile, Nayel Nassar dall'Egitto e Shane Sweetnam dall'Irlanda si sono già iscritti per la competizione.

Il “calcio d'inizio” della Major League Show Jumping avrà luogo a Vancouver, Canada, dal 27 al 30 maggio 2021. A luglio Traverse City, USA, e Bromont, Canada, ospiteranno due eventi della serie. Ad agosto si terranno due eventi a Toronto, in Canada. A settembre il circuito si fermerà ancora una volta a Traverse City. A ottobre San Miguel de Allende, in Messico, e a novembre Monterrey, in Messico, saranno i luoghi da visitare per i cavalieri del leauge team. I riders inizieranno a dicembre a Thermal e Coachella, dove la serie avrà la sua competizione finale della prima stagione.

