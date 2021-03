Extreme E, ci siamo: nel weekend del 3-4 aprile prende il via il primo campionato di SUV elettrici nato dall'idea di Alejandro Agag, già fondatore della Formula E. Un format innovativo che si svolgerà in cinque tappe - trasmesse in chiaro su Mediaset - ai confini del mondo per sensibilizzare sul tema dell'ambiente, protagonisti tanti nomi già noti nello sport motoristico come Button, Loeb e Sainz (come piloti) o Hamilton e Rosberg (come proprietari del team).

Come saranno le gare?

Il Campionato del Mondo segue una formula a eliminazione. Vi partecipano dieci squadre, ognuna con due piloti, uomo e donna, che effettuano un giro a testa, alternandosi nel ruolo di pilota e navigatore.

Tutti i partecipanti utilizzeranno lo stesso set di attrezzature standardizzate e guideranno il medesimo SUV elettrico, chiamato Odyssey 21, costruito dalla Spark Racing Technology. Le vetture sono dei veri e propri mostri, perfetti per gareggiare nelle condizioni più estreme. Hanno pneumatici di un metro di diametro e montano due motori per un totale di 550 CV, con batterie da 54 kWh prodotte dalla Williams.

Sabato: due sessioni di qualificazione

Domenica: semifinali e finale

L’Extreme E si ispira al mondo del rally e lo reinterpreta seguendo una chiave ambientalista e moderna. Per sensibilizzare le persone al cambiamento climatico, i potentissimi SUV elettrici sfrecciano su tracciati ai confini della Terra.

Extreme E in diretta tv

La competizione sarà trasmessa in chiaro su Mediasete (canale 20), ma potrete trovare contenuti anche su Eurosport.it e sui social di Eurosport.

Extreme E, scuderie e piloti

Tra i piloti troviamo diversi nomi prestigiosi e iconici nel motorsport come Sébastien Loeb, Carlos Sainz, Johan Kristoffersson e Jenson Button. Il britannico, che sarà anche il manager della sua struttura del JBXE Team, sarà in gara contro gli ex rivali Nico Rosberg e Lewis Hamilton, che hanno fondato la rispettive squadre.

TEAM PILOTI ABT Cupra XE Claudia Hürtgen e Mathias Erkström Acciona | Sainz XE Team Laia Sainz e Carlos Sainz Andretti United Extreme E Catie Munnings e Timmy Hansen Hispano Suiza Xite Energy Team Christine Giampaoli Zonca e Oliver Bennett JBXE Mikaela Åhlin-Kottulinsky e Jenson Button Rosberg X Racing Molly Taylor e Johan Kristoffersson Segi TV Chip Ganassi Racing Sara Price e Kyle Leduc Veloce Racing Jamie Chadwick e Stéphane Sarrazin X44 Cristina Gutiérrez e Sébastien Loeb

Extreme E, il calendario

3-4 aprile: Arabia Saudita (Wadi Rum, Alula)

29-30 maggio: Senegal (Dakar, Lac Rose)

28-29 agosto: Groenlandia (Kangerlussuaq)

23-24 ottobre: Brasile (Santarem, Para)

11-12 dicembre: Argentina (Terra del Fuego)

