FIM EWC

24 Ore di spa Francorchamp - Masson rientra al box, ma lo manca: i meccanici lo rincorrono a piedi

Disavventura alla 24 Ore di Spa Francorchamp per Etienne Masson: scivola da solo in pista, si rialza e riesce a far ripartire la moto. Attraversa il tracciato per raggiungere la pit lane e rientrare al box, ma lo manca clamorosamente, sfrecciandogli davanti. così i suoi meccanici sono costretti a rincorrerlo a piedi e a portare indietro la moto a spinta.

00:02:40, un' ora fa