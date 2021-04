Football Americano

Strage Adams, lo sceriffo: "Non c'è niente che abbia senso in questo momento"

NFL - La ricostruzione della strage avvenuta in South Carolina in cui l'ex giocatore Phillip Adams ha ucciso cinque persone (tra cui due bambini di 5 e 9 anni) per poi togliersi la vita con parole dello sceriffo della contea di York, Kevin Tolson

00:01:32, un' ora fa