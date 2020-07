Dal nostro partner OAsport.it

Sebastian Vettel è alla ricerca di un volante per la prossima stagione. Dopo l’annuncio della separazione con la Ferrari, il pluricampione del mondo di F1 potrebbe accasarsi in un’altra squadra. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile contratto con la Racing Point che nella prossima stagione sarà acquisita dall’Aston Martin. Otmar Szafnauer, team principal di Racing Point Formula 1, però, ha escluso questa eventualità, dando fiducia Sergio Perez e Lance Stroll: “Entrambi hanno un contratto e siamo contenti dei piloti che abbiamo. Sarà la stagione strana, ma non riesco a capire perché abbiamo fatto solo due gare e stiamo già parlando di piloti che cambiano".

Sulla questione rinnovo per quanto riguarda Sergio Perez, Szafnauer ha spiegato: “L’obiettivo di Checo è fare il meglio che può quest’anno con la nostra auto. Penso che abbia avuto due grandi gare. Checo deve concentrarsi sul compito a portata di mano, che è qualificare il meglio che possiamo e mettere buone gare“.

