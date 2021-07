Archiviato il doppio appuntamento al Red Bull Ring di Spielberg, la Formula Uno si appresta a vivere un weekend di pausa per poi tornare protagonista dal 16 al 18 luglio con il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decimo round stagionale in cui verrà sperimentato per la prima volta il nuovo format con la qualifica al venerdì ed una sprint race al sabato prima del classico GP domenicale.

“Penso che dovremo tenere a mente che a Silverstone andremo con pneumatici dalla struttura nuova. In Austria abbiamo avuto la possibilità di testarli, ma c’è bisogno da parte del team di accumulare esperienza con le nuove gomme. Ci sarà pochissimo tempo“, ha detto il team principal della Ferrari Mattia Binotto in vista del fine settimana britannico.

“Abbiamo l’opportunità di girare praticamente solo il venerdì mattina prima delle sprint race, penso dunque che andremo in qualifica con una nuova specifica. In ogni caso avremo un format nuovo. Potrebbe essere emozionante. Penso che potrebbe esserci qualche disordine perché l’accordo non è ottimale. Inoltre, penso che l’assenza di esperienze simili possa portare a molti ritiri durante la sprint race. Da questo punto di vista può essere un grande weekend”, conclude Binotto ai microfoni di “Racingnews365”.

