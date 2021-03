Formula 1

F1, Hamilton, Carlos Sainz in Ferrari, Mick Schumacher alla Haas: team e i piloti del Mondiale 2021

F1 - Riparte il Mondiale di Formula 1, con le conferme di Hamilton e Bottas in Mercedes, di Leclerc in Ferrari a cui si affianca Sainz, Perez raggiunge Button in Red Bull, e poi tanta curiosità nel vedere Vettel in Aston Martin e Alonso in Renault, oltre ovviamente a Mick Schumacher in Haas. Ecco tutti i piloti e le scuderie di quest'anno in Formula 1.

