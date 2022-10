Il sacro fuoco non si è ancora spento. Lewis Hamilton, classe ’85 da Stevenage e con sette titoli mondiali in bacheca, non ha ancora il sentore di uscire dall’abitacolo e togliersi il casco. L’ha fatto capire a chiare lettere Lewis in un’intervista concessa alla BBC. Come sottolineato dal pilota della Mercedes, quanto accaduto nel Mondiale 2021 è stato molto significativo nella sua carriera. L’epilogo amaro e favorevole a Max Verstappen ha colpito nel profondo Hamilton:

Quello che mi ha fatto crollare è stato credere che lo sport avrebbe potuto fare una cosa del genere. Ci si aspetta che tutto il lavoro venga fatto bene, non che il risultato di un Mondiale, dietro al quale c’è il duro lavoro di tante persone, venisse fuori da una decisione sbagliata di qualcuno, capite? Probabilmente per me, sparire è stata l’unica cosa da fare. Non è stata mancanza d’amore per il lavoro con il team o per le auto da corsa. Ho trascorso del tempo con la mia famiglia e questo mi ha permesso di riprendermi e rientrare. Tornare ad allenarsi non è stato facile e sicuramente mi ci è voluto un po’ di tempo per ritrovare la motivazione“, ha rivelato Lewis.

Il 37enne britannico, come è noto, ha un contratto con la Mercedes che scadrà nel 2023, ma per quanto riferito in questa intervista le intenzioni sono quelle di proseguire:

Concluderemo un altro accordo, ci siederemo e ne discuteremo nei prossimi due mesi. Il mio obiettivo è continuare a stare con la Mercedes, sono con loro da quando avevo 13 anni, è davvero la mia famiglia. Mercedes-Benz mi ha sostenuto nella buona e nella cattiva sorte. Sono rimasti con me anche durante le mie iniziative del 2020 e mi hanno sostenuto nei miei errori e negli alti e bassi. Amo quello che faccio, lo faccio da 30 anni e non sento di dover smettere. E credo che ancora oggi mi stia guadagnando il pane, anche se sono determinato a fare meglio. Potrei smettere e fare altre cose, per le quali sarei super concentrato e impegnato. Ma sono qui per puro amore di lavorare con la mia squadra. Quindi mi seguirete ancora per un bel po’“.

Hamilton, quindi, non vuole arrendersi, almeno nel breve periodo, e sarà davvero interessante capire come riuscirà a contrastare l’incedere di Verstappen (vincitore dei due ultimi Mondiali), nonché di Charles Leclerc e del suo compagno di squadra George Russell.

