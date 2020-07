Lo spagnolo, che nel 2021 affiancherà Leclerc sulla Rossa al posto di Vettel, non sembra preoccupato per le difficoltà che sta affrontando la scuderia di Maranello: "A Maranello non hanno dimenticato come si fanno le macchine veloci e a me motiva molto l’idea di arrivare in una squadra che non è al massimo".

Dopo le due gare in Austria la domanda sorge spontanea: Carlos Sainz avrà fatto bene a firmare per la Ferrari per il 2021 dove sostituirà Vettel e affiancherà Leclerc. E' stato lo stesso pilota spagnolo della McLaren a rispondere ai cronisti difendendo con convinzione la propria scelta:

Molte persone mi chiedono se me ne pento o se sono preoccupato, ma dico assolutamente no, sono felice della scelta. Devo essere paziente perché questa stagione è appena iniziata

Dall'Ungheria il pilota spagnolo ha poi aggiunto, con grande tranquillià:

Una monoposto cambia da un anno all’altro, sia essa una Racing Point oppure una che Ferrari, la cosa buona è che la F.1 non si ferma, non sono preoccupato per quello che succede adesso perché in un anno tutto può cambiare. A Maranello non hanno dimenticato come si fanno le macchine veloci e a me motiva molto l'idea di arrivare in una squadra che non è al massimo per far parte di un positivo processo di crescita

La chiusura di Sainz è però sul presente, sulla McLaren e il gran premio di Ungheria: "Io mi concentro sulla McLaren, il mio obiettivo quest’anno è fare del mio meglio per il mio team e non penso a cosa accadrà alla Ferrari, alla fine della stagione mi concentrerò sulla Ferrari e spero che andrà meglio di quest’anno".

