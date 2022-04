Formula 1

F1, Sprint Race: cos'è, come funziona, cosa è cambiato nel 2022, orari, date e tutte le info in 100"

F1 - Ad Imola, sabato 23 aprile andrà in scena la prima Sprint Race della stagione, rispetto al 2021 molte cose sono cambiate a cominciare dal nome e dal meccanismo di punteggio. In 100 secondi tutte le info utili per capire questa innovazione che potrebbe anche risultare decisiva in una lotta per il mondiale che si appresta serrata.

00:01:34, un' ora fa