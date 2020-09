Stefano Domenicali starebbe per diventare il nuovo boss della F1, già a partire dal prossimo anno. Questa è la grande indiscrezione lanciata da BBC, la quale avrebbe ricevuto l’informazione da avvalorate fonti, in attesa di una comunicazione ufficiale. Il manager italiano è attualmente l’amministratore delegato di Lamborghini e si preparerebbe dunque a sostituire Chase Carey, CEO e Presidente di Formula Uno dal 2017 e che rimarrebbe ancora Presidente, ma in una forma tutta da decidere. BBC ha contattato lo stesso Domenicali e i portavoce della massima categoria automobilistica, ma non sono arrivate risposte alla richiesta di un commento.