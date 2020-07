Sebastian Vettel wird immer wieder mit Racing Point in Verbindung gebracht

Sebastian Vettel sta vivendo una stagione a dir poco complicata con la Ferrari. Il quattro volte campione del mondo non è riuscito ad incidere nelle prime tre gare, anche per colpa di una vettura poco performante. Il nome del tedesco era stato accostato qualche tempo fa al team Renault ma quel volante è stato occupato da Fernando Alonso.

Vettel, in un’intervista riportata anche da Marca, ha parlato proprio del ritorno del pilota spagnolo, manifestando tutta la sua stima e il suo apprezzamento per l’asturiano: "Fernando è un superuomo, può tornare anche a 59 anni". Il due volte campione del mondo ha infatti firmato ha firmato un contratto biennale con la Renault e, dunque, dal 2021 farà coppia con Esteban Ocon, che rimarrà sul sedile della vettura tinta di giallo.

Un suggerimento per il futuro di Sebastian Vettel arriva da Jacques Villeneuve: "Adrian Newey produce sempre macchine al limite. E’ evidente da quello che stanno facendo Max Verstappen e Alexander Albon. Vettel ha dimostrato in passato di poter guidare le auto di Newey. Questo lo rende il compagno di squadra perfetto per Verstappen. Red Bull avrebbe finalmente due piloti che possono guidare fino al limite".

