Mattia Binotto e comincerà l'era di Frederic Vasseur in qualità di team principal. Ore concitate in casa Ferrari: John Elkann ha preso in mano la situazione, stravolgendo l'organigramma della Rossa a cominciare dalla cima. A fine stagione, secondo Gazzetta dello Sport, salteràe comincerà l'era diin qualità di team principal. Un cambio radicale non solamente in termini di personale, ma anche della filosofia che gestirà dall'anno prossimo il team Ferrari. Vasseur è un esterno, svezzato nel mondo delle corse. Tutto il contrario di Binotto, profilo più tecnico con esperienza a capo dei motoristi Ferrari.

Chi è Frederic Vasseur

54 anni, originario di Draveil (Francia), Frederic Vasseur è un profilo da lungo corteggiato dalla famiglia Elkann. I primi contatti tra Maranello e l'uomo dell'Alfa Romeo risalgono addirittura alla scorsa estate. Vasseur è alla gestione della Sauber (brandizzata Alfa Romeo) dal 2017, e in precedenza ha ricoperto analoghe cariche gestionali per scuderie in categorie minori.

Formula 3, Todt ed Hamilton

Il curriculum sui cui poggia la sua esperienza nel mondo delle corse è foltissimo: Vasseur si è avvicinato al mondo delle corse nel 1996, quando assieme a Renault ha fondato il team ASM. Da lì a pochi anni, le prime soddisfazioni: un titolo in Formula 3 (1998) e dominio in Formula 3 Euroserie dal 2004 al 2007 in partnership con Mercedes e anche grazie all'aiuto di Lewis Hamilton.

Cruciale nella sua crescita fu l'alleanza con Nicolas Todt (figlio di Jean), assieme al quale fondò il team di successo ART. Sempre sulle ali di Lewis Hamilton, Vasseur vincerà un titolo in GP2 nel 2006. L'anno precedente inoltre, ART si era imposta con Nico Rosberg alla guida.

Esordio in Formula 1

Il battesimo in Formula 1 arriva solo nel 2016, quando Renault gli offre la carica di team principal. L'esperienza si interrompe dopo un solo anno, per poi passare al muretto della Sauber Alfa Romeo - carica che ricoprirà fino ad oggi.

La sintonia con Leclerc

La scelta di Vasseur come team principal della Ferrari nasce essenzialmente con lo scopo di cucire il progetto della Rossa attorno a Charles Leclerc. Il pilota monegasco e Vasseur infatti, si conoscono benissimo: Leclerc ha esordito in Sauber nel 2018, proprio sotto la guida del manager transalpino. Vasseur e Leclerc inoltre sono legati da uno stretto rapporto con Nicolas Todt - per il primo è stato un valido collaboratore, per il secondo è tutt'ora il suo agente.

Leclerc: "Che delusione! Attendevamo la pioggia ma..."

