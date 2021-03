Il primo, il più noto, è Mick Schumacher. Il campione 2020 della serie cadetta, il figlio del ‘Kaiser’, debutta a tempo pieno nella massima formula accanto al russo Nikita Mazepin. I due rimpiazzano il francese Romain Grosjean ed il danese Kevin Magnussen, entrambi orientati nel 2021 in America. La giovane coppia ha presentato al mondo la livrea con cui parteciperanno al primo evento in calendario, previsto il 28 marzo all’interno del Bahrain International Circuit.

Il già citato Gené, boss della squadra, ha affermato ai microfoni della squadra: “Sono molto lieto di dare il benvenuto a Uralkali in Formula 1 come partner del team Haas F1. È un momento emozionante per il team con accoglie Nikita Mazepin e Mick Schumacher. Il 2021 rappresenta sicuramente un grande cambiamento rispetto alle ultime annate. Ci sono state un paio di stagioni difficili, ma siamo pronti per questa stagione e per affrontare il progetto 2022”.