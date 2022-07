La FIA ha annunciato che Michael Masi lascerà il suo posto in federazione in maniera ufficiale. L'ormai ex direttore di gara della Formula 1, che si è trovato a non ricoprire più la posizione nel 2022 dopo le polemiche dell'ultima stagione, tornerà in Australia dalla sua famiglia, come si legge nel comunicato della stessa FIA: "La FIA conferma che Michael Masi ha deciso di lasciare la FIA e di trasferirsi in Australia per stare più vicino alla sua famiglia e affrontare nuove sfide".

"Masi ha lavorato per un periodo di tre anni come Direttore di gara e Delegato alla sicurezza della Formula 1 dopo l’improvvisa scomparsa di Charlie Whiting nel 2019 - prosegue il comunicato -, svolgendo le numerose funzioni che gli erano state affidate in modo professionale e dedicato. La FIA lo ringrazia per il suo impegno e gli augura il meglio per il futuro"

Cos'era successo a Masi

laureato Max Verstappen campione del mondo: in quella circostanza Hamilton si era visto beffare in volata da Verstappen che, a differenza sua, aveva cambiato le gomme. Il pilota inglese e il team Mercedes diedero la colpa a Masi, reo di non aver applicato le regole. La FIA successivamente rimpiazzò Masi con Niels Wittich ed Eduardo Freitas, parlando di "errore umano". Ora l'addio definitivo al mondo FIA. Masi, che aveva assunto il ruolo di direttore di gara alla vigilia della stagione 2019 dopo la morte improvvisa di Charlie Whiting, era già stato declassato a febbraio a seguito della controversa ultima gara del Mondiale del 2021 che aveva: in quella circostanzasi era visto beffare in volata da Verstappen che, a differenza sua, aveva cambiato le gomme. Il pilota inglese e il team Mercedes diedero la colpa a Masi, reo di non aver applicato le regole. La FIA successivamente rimpiazzò Masi conparlando di "". Ora l'addio definitivo al mondo FIA.

