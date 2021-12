L’incredibile mondiale di Formula 1 del 2021 potrebbe non essere ancora finito. La Mercedes ha infatti presentato un ricorso ufficiale alla FIA riguardo l’incredibile finale di gara.

L’ingresso della safety car negli ultimi giri dopo l’incidente di Nicholas Latifi ha scombussolato tutte le carte in tavola e Lewis Hamilton si è ritrovato superato all’ultimo giro da Max Verstappen

La ricostruzione

Tutto ciò è stato possibile grazie anche alla decisione del direttore di gara Michael Masi. Masi inizialmente aveva comunicato ai piloti doppiati che non era permesso sorpassare la safety car, lasciando cinque vetture tra Hamilton e Verstappen: una missione che sarebbe stata impossibile per l’olandese.

Lewis Hamilton dietro la Safety Car: la Mercedes ha presentato ricorso alla direzione gara per quanto è successo prima dell'ultimo giro ad Abu Dhabi Credit Foto Getty Images

Poi però il direttore di gara è tornato sui suoi passi, ordinando alle vetture doppiate di sorpassare la safety car, lasciando dunque il solo Verstappen alle prese con Hamilton per l’ultimo incredibile giro dopo l’uscita della safety car. E il finale ormai è conosciuto.

La protesta Mercedes alla FIA: gli articoli contestati

La natura di questa ripartenza ha però spinto la Mercedes a presentare due proteste alla FIA.

Una protesta riguarda l'articolo 48.8 del regolamento sportivo, che dice “nessun pilota può sorpassare un'altra vettura in pista, inclusa la safety car, fino a quando non supera la linea (vedi articolo 5.3) per la prima volta dopo che la safety car è tornata in pit lane”.

La seconda protesta si basa sull'articolo 48.12, che dice: "tutte le auto che sono state doppiate dal leader saranno tenute a superare le auto nel giro di testa e la safety car".

I controllori di gara hanno dato infatti l'ordine a cinque vetture doppiate - Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Sebastian Vettel - di passare la safety car prima della ripartenza, ma Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Mick Schumacher (doppiati anche loro, ma non nel gruppo tra Hamilton e Verstappen) non hanno ricevuto la stessa chiamata. Da qui la base delle proteste Mercedes. Vedremo dunque se l'esposto ufficiale alla FIA porterà a un qualche esito differente rispetto a quella della pista. Il Mondiale 2021 potrebbe non essere ancora concluso.

Nel mentre Horner a Sky ha così dichiarato: "Non ho idea perché Mercedes abbia fatto reclamo, dietro la safety car non sono successi sorpassi. Non lo so perché l'abbiano fatto... Aspettiamo il risultato ufficiale e lì festeggeremo per davvero".

