Formula 1 - Michael Schumacher: dedicato un murale gigante in Bosnia in suo onore, ecco perchè

FORMULA 1 - D’ora in poi Michael Schumacher sarà parte dell'aeroporto di Sarajevo. Il gesto nasce dalla vicinanza che Schumi mostrò al popolo bosniaco nell'ultimo anno di guerra civile: si recò diverse volte in visita per aiutare i cittadini e soprattutto i bambini con tutto quello che poteva offrire.

