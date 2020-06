"Forza Alex": la Ferrari al GP d'Austria con uno speciale messaggio per Alex Zanardi

La Scuderia di Maranello comunica che per la ripresa del campionato mondiale di F1 in programma in Austria comparirà uno speciale messagio di incoraggiamento per Alex Zanardi.

La Ferrari in Austria correrà anche per Alex Zanardi. La scritta 'ForzaAlex' sarà visibile da entrambi i lati del rool hoop sulla monoposto che domenica torna in pista sul Red Bull Racing dopo lo stop forzato causa pandemia.

Un messaggio di vicinanza e supporto - fa sapere la scuderia di Maranello - al campione paralimpico che sta lottando per la vita nell'ospedale di Siena dopo essere rimasto coinvolto in un terribile incidente lo scorso 19 giugno con la handbike.

Un gesto, non il primo, di vicinanza da parte di una delle più grandi rappresentanti dello sport italiano nel mondo.

