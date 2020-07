Giovinazzi: "Ho sempre la speranza di guidare la Ferrari, per la prima gara mi do 8,5"

Antonio Giovinazzi of Italy and Alfa Romeo Racing is pictured at the roll out of the Alfa Romeo Racing C39 Ferrari during day one of Formula 1 Winter Testing at Circuit de Barcelona-Catalunya on February 19, 2020

Antonio Giovinazzi ha conquistato un bel nono posto nel GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 andata in scena domenica scorsa al Red Bull Ring. Il Circus resta sul circuito di Zeltweg anche durante questo fine settimana per la seconda prova della stagione, il GP di Stiria previsto nel weekend del 10-12 luglio. L’alfiere dell’Alfa Romeo cercherà di conquistare un altro buon risultato e, nella giornata di vigilia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Mi do 8,5 per la prima gara. È stato un weekend difficile, le qualifiche sono andate male. Abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile, il passo gara è stato ottimo. Analizzare i dati ci aiuterà. È stata una bella soddisfazione. Quando mi sono ritrovato dopo l’ultima safety car, che ero con le soft e anche Vettel era con le soft, sapevo che ero molto vicino per far punti. E per conquistarli dovevo superare una Ferrari che non è mai facile. Alla fine, però, andavamo più forte e sono riuscito a superarlo in curva 4, in staccata. Poi ho passato anche Kvyat. Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo portato a casa alla fine del weekend“.

"Ferrari? So che un giorno quella porta si potrà aprire"

Antonio Giovinazzi era nella lista finale per sostituire Sebastian Vettel al volante della Ferrari nella prossima stagione, poi gli è stato preferito Carlos Sainz. Il pugliese ha commentato in questo modo: “La speranza di salire su quella macchina c’è e ci sarà sempre. È quello che ho in testa. Io non ho mai avuto niente di facile nella mia carriera, magari non era il momento giusto perché era troppo semplice in questo momento avere quel sedile. Ciò non toglie che in futuro potrà accadere ed è quello che ho in testa: fare bene con l’Alfa, fare bene nella mia carriera e un giorno magari avere quell’opportunità. So benissimo che se farò del mio meglio e farò degli ottimi risultati come quelli di domenica tante porte si potranno aprire, soprattutto anche quella. Però per adesso mi focalizzo sul mio lavoro“.

