Manca un solo GP al termine del Mondiale 2021 di F1 e la situazione è la seguente: Max Verstappen e Lewis Hamilton con gli stessi punti. 369.5 punti per i due grandi rivali che partiranno da una condizione di parità nel prossimo appuntamento ad Abu Dhabi (10-12 dicembre), seppur l’olandese avrà un piccolo vantaggio. Max, per aver vinto una gara in più rispetto a Lewis, nel caso in cui nessuno dei due ottenesse dei punti diventerebbe campione del mondo.

Un’eventualità che ha portato tanti a pensare a un epilogo particolare in stile “Suzuka ’90”, quando il brasiliano Ayrton Senna e il francese Alain Prost vennero a contatto alla prima curva del primo giro del GP del Giappone, con il successo iridato di Senna. Gli appassionati sperano in un riscontro un po’ diverso ed è lo stesso sentimento che prova il ferrarista Carlos Sainz.

Lo spagnolo, a Speedweek.com, si augura infatti che il confronto tra i due si sviluppi senza andare oltre le righe: “Sarà un confronto molto serrato e mi auguro che da entrambe le parti ci sia onestà, così possiamo goderci un finale di stagione spettacolare“, ha raccontato Sainz.

L’iberico, in questo contesto, è soddisfatto della crescita avuta con la Ferrari. Grazie a prestazioni altamente consistenti, sono arrivati tre podi e attualmente è settimo nel Mondiale piloti con 149.5 punti, con un gap di 8.5 punti dal compagno di squadra Charles Leclerc: “Penso di aver fatto progressi nell’ultimo periodo. Sono stato in grado di spingere la macchina al limite in qualifica e in gara. Sono soddisfatto di quanto ottenuto e questo mi dà fiducia per il 2022“, ha sottolineato il pilota della Ferrari.

