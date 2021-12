Mercedes suona la campana e lancia un segnale di forza molto importante nei confronti della Red Bull dopo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, valido come ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo in FP2 nella simulazione di qualifica con gomme soft, stampando un notevole 1’23″691 (al terzo tentativo sullo stesso treno di pneumatici) e rifilando almeno tre decimi al resto della concorrenza.

Il primo degli inseguitori in classifica non è però Max Verstappen, solo 4° a 641 millesimi dalla vetta, ma un sorprendente Esteban Ocon alla guida dell’Alpine con 343 millesimi di distacco dal crono di Hamilton. Il francese ex Racing Point ha preceduto addirittura la seconda Mercedes di Valtteri Bottas, 3° a 392 millesimi dal compagno di squadra britannico.

Dominio incontrastato dunque per la Mercedes sul giro secco in notturna (quindi nelle stesse condizioni di qualifica e gara), mentre nei long-run Red Bull ha risposto presente mettendo in evidenza un ritmo davvero impressionante con entrambe le mescole. Alle spalle del messicano Sergio Perez, 5° con la Red Bull a 709 millesimi dalla testa, troviamo in graduatoria l’Alpine di Fernando Alonso (6° a 0.804), le AlphaTauri di Yuki Tsunoda (7° a 0.841) e Pierre Gasly (10° a 1.249) e le Ferrari di Charles Leclerc (8° a 0.866) e Carlos Sainz (9° a 1.153). Non male l’azzurro Antonio Giovinazzi, 12° con l’Alfa Romeo.

CLASSIFICA FP2 GP ABU DHABI 2021 F1

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:23.691 4

2 Esteban OCON Alpine+0.343 3

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.392 5

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.641 4

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.709 5

6 Fernando ALONSO Alpine+0.804 4

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.841 4

8 Charles LECLERC Ferrari+0.866 6

9 Carlos SAINZ Ferrari+1.153 5

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.249 3

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.268 3

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.417 3

13 Lando NORRIS McLaren+1.462 4

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.504 3

15 Lance STROLL Aston Martin+1.694 4

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing– 3

17 George RUSSELL Williams+1.858 4

18 Nicholas LATIFI Williams+1.996 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.093 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.645 4

