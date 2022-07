Formula 1

Leclerc dopo la vittoria nel GP d'Austria: "Finalmente sono felice, ma il problema di affidabilità di Sainz non..."

FORMULA 1 - Charles Leclerc raggiante al parco chiuso dopo il successo in Austria sul tracciato di casa della Red Bull: "Ci voleva dopo 5 gare in cui nonostante continuassi a sorridere e ad essere ottimista aveva funzionato poco o niente. Bello mostrare il nostro potenziale fino in fondo ma il problema di affidabilità di Carlos non ci lascia completamente sereni. Dobbiamo lavorare per risolverlo".

