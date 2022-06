Formula 1

Leclerc e Sainz in coro dopo il ritiro di Baku: "Una delle domeniche più frustranti ma non molliamo"

FORMULA 1 - Charles Leclerc e Carlos Sainz non nascondono il loro rammarico per una domenica nera per la Ferrari che ha inanellato un doppio ritiro nel GP dell'Azerbaijan: "Fa male, non ci voleva proprio ma siamo una squadra, non ci arrendiamo e recupereremo il margine perso perché abbiamo le qualità per farcela".

