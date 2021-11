Ci siamo. Primo atto del duello finale tra Hamilton e Verstappen. In palio c'è il titolo mondiale: Max parte avanti di 8 punti rispetto al rivale. Tutto però è ancora in ballo e l'Arabia Saudita sarà il nuovo teatro della sfida ormai eterna tra i due. La Formula 1 debutta a Jeddah per la prima volta nella storia, su un circuito che quasi sicuramente sarà il tracciato stradale più veloce del mondo, con un tempo sul giro da oltre 250 km/h di media. Dalle simulazioni in pochi sembrano essere felici di un tracciato di questo tipo, ma dalle libere di venerdi mattina ne sapremo di più. Sapremo anche se e cosa la Red Bull vorrà cambiare del motore dell'olandese: i 4 motori di Verstappen sono ormai arrivati al limite, ci sono voci che dicono di una Red Bull intenzionata a prendere penalità per montare una unità fresca e ultraperfomante per questi due ultimi gran premi, tutto dipende da quanto questa pista sarà favorevole ai sorpassi e alle rimonte dalle retrovie. Qualifiche e gara in diretta su Sky nel tardo pomeriggio, dato che in Arabia Saudita si corre ancora in notturna. Differita su TV8.

Programma GP dell'Arabia Saudita

Venerdì 3 dicembre

Prove Libere 1: ore 14:30 - 15:30

Prove Libere 2: ore 18:00 - 19:00

Sabato 4 dicembre

Prove Libere 3: ore 15:00 - 16:00

Qualifiche: ore 18:00 - 19:00

Domenica 5 dicembre

Gara: ore 18:30 - 20:30

GP dell'Arabia Saudita in tv: la gara in diretta su Sky e TV8

L'intero weekend del GP dell'Arabia Saudita sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1 (canale 207). Qualifiche e gare saranno trasmesse in differita in chiaro su TV8 dalle 20..

GP dell'Arabia Saudita in Live-Streaming

Il GP dell'Arabia Saudita sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

