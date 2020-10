Formula 1

F1, Charles Leclerc: "Felice del 4° tempo, non correre venerdì ci ha avvantaggiato"

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, non nasconde tutta la sua gioia ed incredulità per il quarto tempo ottenuto al Nurburgring che gli consentirà di partire in seconda fila nel GP dell'Eifel 2020.

