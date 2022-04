Formula 1

Leclerc dopo il 6° posto ad Imola: "Sono deluso, non cerco scuse. Ho forzato troppo"

F1 - Charles Leclerc non nasconde il proprio malcontento per l'errore a 9 giri dalla bandiera a scacchi che gli è costato il podio e ha rovinato il weekend sul tracciato del Santerno: "L'auto è saltata in modo strano in quel punto ma non voglio scuse, ho forzato troppo e non va bene".

00:00:17, un' ora fa