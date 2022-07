Il motore andato in fiamme durante il Gp d'Austria era la seconda unità a disposizione di Carlos Sainz per la stagione in corso. Nonostante la possibilità di utilizzare la terza unità (montata già a Silverstone) la Ferrari avrebbe deciso di smarcare la quarta Power Unit durante il Gp di Francia. Se la decisione verrà confermata, lo spagnolo dovrà pagare una penalità in griglia nella gara di domenica. Ma perchè la scuderia di Maranello ha fatto questa scelta?

Carlos Sainz, rottura del motore in Austria Credit Foto Imago

I numerosi problemi di affidabilità del propulsore della rossa sono evidenti e la Ferrari in queste settimane ha lavorato tenacemente in fabbrica per risolvere questa complicata situazione. Il nuovo motore porterà alcuni aggiornamenti studiati dopo dall'avaria della vettura di Leclerc a Baku. Da capire se oltre al piano dell'affidabilità ci sarà uno step aggiuntivo sul piano della performance. Si parla da tempo di un aggiornamento legato all'ibrido che porterà la PU in versione definitiva, quella cioè che andrà utilizzata fino al 2026 senza possibilità di modifiche. Voci nel paddock indicano in questo upgrade il motivo delle aumentate prestazione della Haas in Austria.

Sainz avrà quindi la possibilità di ruotare due motori nel corso della seconda metà di campionato, così come il suo compagno Leclerc che ha smarcato due unità nuove in Canada.

