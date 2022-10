Formula 1

Verstappen: "Vincere il Mondiale a Suzuka è speciale. Stagione veramente impressionante"

F1 - Max Verstappen racconta come ha vissuto gli attimi concitati in cui non si capiva se la festa per il 2° titolo mondiale di fila potesse iniziare oppure no e applaude il team e la squadra: "Abbiamo fatto qualcosa di grande quest'anno e dobbiamo goderci davvero questi momenti ed essere orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto".

00:01:02, un' ora fa