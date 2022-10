Formula 1

GP Giappone, Pierre Gasly furibondo: "Cosa ci faceva quel trattore in pista?"

FORMULA 1 - Il pilota francese dell'Alpha Tauri rivive il drammatico istante in cui si è trovato davanti un trattore in pista a oltre 200 km/h: "Ringrazio il cielo che non sia accaduto nulla e che sono qui a raccontare. Non vogliamo più vedere trattori in pista quando le vetture non sono tutte rientrate in pit lane".

00:00:28, 31 minuti fa