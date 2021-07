Weekend inedito a Silverstone dove si sperimenterà per la prima volta la Sprint Race, nel pomeriggio di domani. Prima sessione di libere (che precede le qualifiche previste oggi alle ore 19) contraddistinta da un intenso lavoro in pista. Max Verstappen si conferma su livelli stellari e mette a segno il miglior tempo di sessione al volante della Red Bull (1.27.035). L'olandese è sembrato inarrivabile sia sulla mescola media sia su quella morbida e ha rifilato distacchi notevoli a tutti i rivali.

Norris secondo con le medie

Norris, secondo nelle FP1 Credit Foto Getty Images

Alle spalle di Verstappen, davvero eccellente il secondo tempo realizzato da Lando Norris. Il pilota della McLaren è l'unico dei piloti di testa a non aver utilizzato la gomma soft. L'inglese si trova a 8 decimi dalla vetta e batte di un soffio un deludente Hamilton. La Mercedes sembrà aver lavorato più in ottica sprint race, tralasciando un programma specifico per la qualifica. Buona sessione anche per la Ferrari: quarto posto per Leclerc (+0.793) e sesto per Sainz (+0.888) appena dietro a Bottas. Da notare anche la discreta performance di Aston Martin che sembra poter inserirsi come quinta forza in questo weekend: Vettel è al settimo posto con alle sue spalle un Perez (Red Bull) davvero in difficoltà, dal momento che paga 1.1 secondi al compagno di squadra.

Grande attesa per le qualifiche di questa sera che varranno come griglia per la Sprint Race di domani.

