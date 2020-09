Formula 1

Gasly: "Ho casa a 30 km da Monza: vincere qui la mia prima gara in F1 è pazzesco"

Pierre Gasly, pilota della scuderia italiana Alpha Tauri, mostra tutta la sua incredulità per la prima vittoria in F1 nel GP d'Italia a Monza: "Vincere qui per una squadra italiana e per me che abito a Milano e ho dormito tutto il weekend a casa mia a 30 km da questo circuito è qualcosa di eccezionale".

