Non poteva iniziare peggio il Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza per la Ferrari: Sebastian Vettel è stato costretto al ritiro dopo 8 giri a causa di un guasto all'impianto frenante della sua monoposto. Vettel è andato dritto poco prima di una curva durante il sesto giro andando a sbattere contro le barriere e finendo mestamente ai box senza avere la possibilità di proseguire la corsa.

Al momento del guasto Vettel era impegnato a difendere il 17° posto da un attacco di Russell ruota a ruota in rettilineo. Poi il guasto che l'ha costretto a ritirarsi dalla gara. Di fatto la macchina di Vettel non ha più frenato ed è andata dritto per dritto terminando la sua corsa contro le barriere posizionate a bordo pista. Un epilogo amaro per il tedesco che, ricodiamolo, è al suo ultimo Gran Premio d'Italia al volante di una Ferrari. Una Ferrari che non vede l'ora che questa stagione da incubo finisca al più presto.