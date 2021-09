Dopo il clamoroso crash di Monza , Hamilton e Verstappen si ritroveranno in gara a Sochi per il Gran Premio di Russia. Il circuito cittadino russo sarà teatro del 15° atto di questo mondiale, entrato sempre più nel vivo. Tra polemiche, frasi al vetriolo e penalità, cresce sempre di più l'attesa per uno dei duelli più belli della storia recente di questo sport. Chi la spunterà? Spazio anche agli altri temi: le Ferrari proveranno a tornare in alto, dopo essere state battute in lungo e in largo dalle McLaren in Italia protagoniste di una incredibile doppietta. A Sochi però la musica sarà molto diversa, dato il circuito tortuoso e poco veloce. Orari abbastanza canonici, gara alle 14. Diretta su Sky, in differita su TV8.

Programma GP di Russia

Venerdì 24 settembre

Libere 1: 10:30-11:30

Libere 2: 14:00-15:00

Sabato 25 settembre

Libere 3: 11:00-12:00

Qualifiche: 14:00-15:00

Domenica 26 settembre

Gara: 14:00

GP di Russia in tv: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP di Russia sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. Qualifiche e gara saranno trasmesse in differita in chiaro su TV8 (Canale 108 del digitale terrestre). Qualifiche 18.30, gara alle 18.

GP di Russia in Live-Streaming

Il GP di Russia sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

