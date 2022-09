Dopo una vita, addirittura tre settimane di stop, torna la Formula 1. Il circus finalmente va in Asia a Singapore, tracciato che mancava in calendario da due anni per COVID. Pista cittadina complessa quella di Marina Bay, teatro di gare entrate ormai nella storia di questo sport come quella del Crashgate del 2008. Nel buio di Singapore Max Verstappen cercherà di avvicinarsi sempre di più al suo secondo titolo mondiale. Alle 14 di domenica avrà il primo match point, qui le possibili combinazioni . Sarà molto difficile che possa trionfare già domenica 2 ottobre, ma mai dire mai, dato che l'olandese sta vivendo una stagione stratosferica. Oltre a Max sarà interessante vedere cosa potrà fare la Ferrari. Nel 2019, ultima volta che si corse qui, le Rosse dominarono la corsa con Sebastian Vettel che colse l'ultimo successo con la Rossa e in carriera. Vedremo se Leclerc e Sainz potranno gareggiare alla pari dell'olandese volante. Orari classici. Diretta su SKY, differita su TV8.

Programma GP di Singapore

Venerdì 30 settembre

Prove Libere 1: ore 12:00 - 13:00

Prove Libere 2: ore 15:00 - 16:00

Sabato 1 ottobre

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:00

Qualifiche: ore 15:00 - 16:00

Domenica 2 ottobre

Gara: ore 14:00 - 16:00

GP di Singapore in tv: la gara sarà in diretta su Sky, in differita su TV8

L'intero weekend del GP di Singapore sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. Sarà visibile in chiaro, ma in differita, su TV8.

Palinsesto TV8

Sabato 1 ottobre

Qualifiche: ore 18:00

Domenica 2 ottobre

Gara: ore 18:30

GP di Singapore in Live-Streaming

Il GP di Singapore sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

