Formula 1

F1, Crashgate, i 5 successi di Sebastian Vettel, numeri e curiosità: il GP di Singapore in 2'

FORMULA 1 - Domenica 2 ottobre alle ore 14:00 va in scena il GP di Singapore, sul tracciato cittadino di Marina Bay. Gara in notturna che si corre dal 2008, la F1 torna in Estremo Oriente dopo due anni d'assenza causa pandemia. Max Verstappen ha il primo match per chiudere il discorso titolo iridato ma Leclerc e la Ferrari proveranno a rimandare la festa e tenere viva la lotta.

00:02:14, un' ora fa